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Son Dakika Güncel Hazine ve Maliye Bakanlığı: Gümrük işlemlerinde 'ortak POS' uygulaması başlıyor - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Gümrük işlemlerinde "ortak POS" uygulaması başlıyor

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde kamu bankalarının katılımıyla yürütülen proje kapsamında, gümrük kapılarındaki kamu tahsilatlarında "ortak POS" uygulaması hayata geçiriliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Gümrük işlemlerinde

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde kamu bankalarının katılımıyla yürütülen proje kapsamında, gümrük kapılarındaki kamu tahsilatlarında "ortak POS" uygulaması hayata geçiriliyor. Pilot uygulama bugün Esenboğa Gümrük Müdürlüğünde başlayacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, mevcut uygulamada gümrük peronlarına yanaşan araçlara ilişkin tahsilatlar vezne aracılığıyla yapılıyordu. Bu sırada ödeme yapacak araç sahibi aracından inerek vezneye gidip ödemesini gerçekleştirdiği için peronlarda kuyruklar oluşuyordu. Ortak POS uygulamasıyla peronlara POS cihazı yerleştirilerek tahsilatların doğrudan kartla yapılması sağlanacak ve böylece araçların bekleme süresi azaltılacak.

Gümrük noktalarında yapılan tahsilat işlemlerinde yerli ve yabancı tüm kredi kartlarıyla kamu bankalarının debit (ATM) kartları geçerli olacak. Böylece özellikle yoğun tır ve yolcu giriş-çıkışları olan kara hudut kapılarında yığılma yaşanmaması ve tahsilat işlemlerinin daha hızlı yürütülmesi sağlanacak.

Ayrıca proje kapsamında geliştirilen entegre sistem üzerinden, gümrük işlemlerine ait tüm vergiler tahakkuka dayalı olarak tahsil edilebilecek. Tüm sürecin elektronik ortamda yürütülmesiyle gelir ve nakit yönetimi ile gümrük işlemlerinin denetiminde etkinlik artırılmış olacak.

Bu kapsamda, bugün itibarıyla Esenboğa Gümrük Müdürlüğünde projenin pilot uygulamasına başlanacak.

Maliye, Pilot, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:40 Kaynak: AA
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