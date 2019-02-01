Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Imf Konusunun Gündeme Getirilmesinin Hiçbir Tutarlılığının Olmadığı,...
1 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanlığı: "IMF konusunun gündeme getirilmesinin hiçbir tutarlılığının olmadığı, amacı belli bir algı operasyonu olduğu çok açıktır.
Hazine ve Maliye Bakanlığı
: "IMF konusunun gündeme getirilmesinin hiçbir tutarlılığının olmadığı, amacı belli bir algı operasyonu olduğu çok açıktır."
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:14 Kaynak: AA
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