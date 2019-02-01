Hazine ve Maliye Bakanlığı: IMF'nin Gündeme Getirilmesinin Hiçbir Tutarlılığı Yok

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "IMF konusunun gündeme getirilmesinin hiçbir tutarlılığının olmadığı, amacı belli bir algı operasyonu olduğu çok açıktır" denildi.

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "IMF konusunun gündeme getirilmesinin hiçbir tutarlılığının olmadığı, amacı belli bir algı operasyonu olduğu çok açıktır" denildi.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türk ekonomisinin güçlü olduğu vurgulandı. Açıklamada, Türkiye ekonomisinin hiçbir dış yardım ya da desteğe ihtiyaç duymadan, yaşadığı spekülatif süreci atlattığı ve girdiği dengelenme sürecini başarı ile sürdürdüğü belirtilerek, alınan tedbirler ve ortaya konulan stratejiler ile ekonomideki güçlenmenin devam ettiği kaydedildi.



'ŞAŞKINLIK VE ÜZÜNTÜ İLE İZLİYORUZ'



"Türkiye ekonomisi ile ilgili 'kriz' beklentisi boşa çıkanların içine düştükleri hali, umutsuzlukla sarıldıkları yalan ve iftiraların ulaştığı boyutu şaşkınlık ve üzüntü ile izliyoruz" diye devam eden açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Tüm borçluluk oranları, borç çevirme oranları ve mali disiplin performansı ortaya konularak, Türkiye'nin; ne kredi açısından ne de teknik destek açısından IMF ile yolunun dahi kesişmesinin söz konusu olamayacağı defalarca ortaya konulmuştur. Bu performansa rağmen, IMF konusunun gündeme getirilmesinin hiçbir tutarlılığının olmadığı, amacı belli bir algı operasyonu olduğu çok açıktır. Türkiye hükümeti makamlarının açıklamalarını besledikleri kin ve nefret sebebiyle dikkate almayanların, iddialarının doğrudan IMF tarafından yalanlanmasına rağmen aynı tiyatroyu oynamaya devam etmelerinin tek bir nedeni vardır. Türkiye hükümetine zarar vermek için, Türk ekonomisine, Türk milletine zarar vermeyi göze almış bir akıl tutulması yaşanmasıdır. Bu hastalıklı ruh hali tehlikeli bir boyuta ulaşmıştır." - Ankara

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