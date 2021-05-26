Hazine ve Maliye Bakanlığı, korona virüs salgınının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak ve KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği...
26.05.2021 11:15
Hazine ve Maliye Bakanlığı, korona virüs salgınının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak ve KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla "2021 Nefes Kredisi"nin, 10 bankanın katılımı ile TOBB ve KGF işbirliğinde 1 Haziran'da uygulamaya alınacağını duyurdu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, korona virüs salgınının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak ve KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla "2021 Nefes Kredisi"nin, 10 bankanın katılımı ile TOBB ve KGF işbirliğinde 1 Haziran'da uygulamaya alınacağını duyurdu. - ANKARA
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