MASAK'tan FTX Türkiye ile ilgili yeni açıklama

Geçtiğimiz günlerde iflas ettiğini açıklayan kripto para borsası FTX, Türkiye'deki müşterilerine para iadesine başladığını açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Komisyonu (MASAK), FTX ile ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

YÜKÜMLÜ KURULUŞLAR LİSTESİNE EKLEDİ

Mayıs 2021'de, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik ile ilgili değişiklik yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptığı değişiklik ile, kripto varlık hizmet sağlayıcıları da yükümlü kuruluşlar listesine dahil etti.

ADLİ İNCELEMEYE DAHİL EDİLDİ

Kripto para borsalarında yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten yetkililer, FTX Türkiye ile ilgili çalışma yürüttüklerini açıkladı. Ünlü kripto para borsasıyla ilişkili olan ve ülkemizde faaliyet gösteren diğer yükümlülerin de adli incelemeye dahil edildiği belirtildi.

FTX TÜRKİYE İADE SÜRECİNİN BAŞLADIĞINI AÇIKLAMIŞTI

FTX borsasının birlikte çalıştığı banka, elektronik para kuruluşları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden yapılan işlemler, MASAK tarafından incelenmek üzere askıya alındı. Yetkililer ayrıca, inceleme sonuçlarını adli ve idari merciler ile paylaşacaklarının altını çizdi. FTX Türkiye, geçtiğimiz günlerde kullanıcıların mağdur olmaması için iade sürecini başlattığını açıkladı. Kullanıcıların talepte bulunması için başvuru formu paylaşan şirket, kayıtlı IBAN bilgisi olmayan kullanıcıların formu eksiksiz doldurması gerektiğinin altını çizdi.

MASAK'TAN AÇIKLAMA GELDİ

MASAK websitesinde yer alan resmi açıklamada, "Son günlerde gerek uluslararası gerekse ulusal basın ve yayın organlarında, FTX.com ticari unvanıyla küresel ölçekte faaliyet gösteren bir kripto varlık alım satım platformunun müşterilerine yönelik yükümlülüklerini yerine getiremediği hususlarına ilişkin haberler kamuoyunun malumudur. Bilindiği üzere, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik'te 01.05.2021 tarihinde yapılan değişiklikle kripto varlık hizmet sağlayıcılar, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun (5549 s. Kn.) ve ilgili mevzuat kapsamında yükümlü olarak addedilmiştir.

"GEREKLİ TEDBİRLER İVEDİLİK İLE ALINDI"

Söz konusu kurumların ilgili mevzuat kapsamında yükümlü olarak belirlenmesinden bu yana Başkanlığımızca, bu yükümlülerin faaliyetleri Başkanlığımız görev ve yetkileri çerçevesinde analiz ve incelemeye tabi tutulmaktadır. Diğer taraftan, basında çıkan haberlere konu FTX.com ticari unvanlı küresel kripto varlık alım satım platformu ile ilişkili olan ve ülkemizde faaliyet gösteren yükümlülerin işlem ve faaliyetleri, FTX.com'a ilişkin haberler kamuoyu gündemine düşmeden daha önce Başkanlığımızca dikkatle takip edilerek yakında izlenmiş ve gerekli tedbirler ivedilikle alınmıştır.

İNCELEME BAŞLATILDI

Bu tedbirler cümlesinden olmak üzere, FTX.com ticari unvanıyla faaliyet gösteren küresel kripto varlık alım satım platformunun ilişkili olduğu gerçek ve tüzel kişiler nezdinde, Başkanlığımıza kanun ve mevzuat uyarınca verilen görev ve yetkiler çerçevesinde inceleme başlatılmış, bundan başka söz konusu ilişkili kişi ve kurumların bankalar, elektronik para kuruluşları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları vb. yükümlüler nezdindeki hesaplarına yapılan işlemler, 5549 s. Kn.'nun 19/A maddesi kapsamında askıya alınmıştır. Başkanlığımız incelemeleri ivedilikle neticelendirilerek ilgili adli ve idari mercilerle paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.