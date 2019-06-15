Hazine ve Maliye Bakanlığı: (Moody's'in not indirim kararı) Kuruluşun analizlerinin nesnelliği ve...
3 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanlığı: (Moody's'in not indirim kararı) Kuruluşun analizlerinin nesnelliği ve tarafsızlığı açısından soru işaretleri yaratmaktadır.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:28 Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanlığı
: (Moody's'in not indirim kararı) Kuruluşun analizlerinin nesnelliği ve tarafsızlığı açısından soru işaretleri yaratmaktadır
Moody's, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü
Fener Ol kampanyası için formalarını satıyor!
Kızılırmak'ta tam 2 metre boyunda yayın balığı tuttular
Yumurtaları çalınınca güvenlik kamerası yerleştirdi, hırsızı görünce neye uğradığını şaşırdı