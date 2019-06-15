Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanlığı: (Moody's'in not indirim kararı) Kuruluşun analizlerinin nesnelliği ve...
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Hazine ve Maliye Bakanlığı: (Moody's'in not indirim kararı) Kuruluşun analizlerinin nesnelliği ve...

3 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı: (Moody's'in not indirim kararı) Kuruluşun analizlerinin nesnelliği ve tarafsızlığı açısından soru işaretleri yaratmaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı: (Moody's'in not indirim kararı) Kuruluşun analizlerinin nesnelliği ve..., System.String[]
Hazine ve Maliye Bakanlığı: (Moody's'in not indirim kararı) Kuruluşun analizlerinin nesnelliği ve tarafsızlığı açısından soru işaretleri yaratmaktadır
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:28 Kaynak: AA
Maliye Bakanlığı, Ekonomi
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