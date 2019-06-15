Hazine ve Maliye Bakanlığı: "(Moody's'in not indirim kararı) Kuruluş, Türkiye'nin borçlarının...
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Hazine ve Maliye Bakanlığı: "(Moody's'in not indirim kararı) Kuruluş, Türkiye'nin borçlarının rezervlerinden 2,6 kat fazla olduğuna vurgu yapmıştır.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:30 Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanlığı
: "(Moody's'in not indirim kararı) Kuruluş, Türkiye
'nin borçlarının rezervlerinden 2,6 kat fazla olduğuna vurgu yapmıştır. Bu oran, Moody's'in bizden daha yukarıda notlandırdığı bazı ülkelerde dahi bizim çok üzerimizdedir."
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