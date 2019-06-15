Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanlığı: "(Moody's'in not indirim kararı) Kuruluş, Türkiye'nin borçlarının...
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Hazine ve Maliye Bakanlığı: "(Moody's'in not indirim kararı) Kuruluş, Türkiye'nin borçlarının...

3 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı: "(Moody's'in not indirim kararı) Kuruluş, Türkiye'nin borçlarının rezervlerinden 2,6 kat fazla olduğuna vurgu yapmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı:
Hazine ve Maliye Bakanlığı: "(Moody's'in not indirim kararı) Kuruluş, Türkiye'nin borçlarının rezervlerinden 2,6 kat fazla olduğuna vurgu yapmıştır. Bu oran, Moody's'in bizden daha yukarıda notlandırdığı bazı ülkelerde dahi bizim çok üzerimizdedir."
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:30 Kaynak: AA
Türkiye, Maliye Bakanlığı, Ekonomi
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