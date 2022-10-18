Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 10 Vergi Başmüfettişi Atandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, Cumhurbaşkanı kararıyla 10 vergi başmüfettişi atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 10 vergi başmüfettişi atama kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı.
Atanan vergi başmüfettişlerinin isimleri şöyle: Abdullah Celal Yılmazer, Ali Güldalı, Canan Fırtına Sarıgöl, Emre Akın, İbrahim Balcı, Karani Aslan, Mehmet Toğrul, Serdar Canlı, Soner Şahin, Taner Sungur.
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