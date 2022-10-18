Merkezi Yönetim Bütçesi, Bu Yılın En Yüksek Açığını 78,6 Milyar TL ile Eylülde Verdi

Kaynak: ANKA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 10 Vergi Başmüfettişi Atandı - Son Dakika

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