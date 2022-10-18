Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 10 Vergi Başmüfettişi Atandı - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 10 Vergi Başmüfettişi Atandı

18.10.2022 10:37
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 10 Vergi Başmüfettişi Atandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, Cumhurbaşkanı kararıyla 10 vergi başmüfettişi atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, Cumhurbaşkanı kararıyla 10 vergi başmüfettişi atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 10 vergi başmüfettişi atama kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı.

Atanan vergi başmüfettişlerinin isimleri şöyle: Abdullah Celal Yılmazer, Ali Güldalı, Canan Fırtına Sarıgöl, Emre Akın, İbrahim Balcı, Karani Aslan, Mehmet Toğrul, Serdar Canlı, Soner Şahin, Taner Sungur.

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Kaynak: ANKA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 10 Vergi Başmüfettişi Atandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 10 Vergi Başmüfettişi Atandı - Son Dakika
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