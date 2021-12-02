Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Nureddin Nebati atandı (2)- Yeniden - Son Dakika

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre; görevden affını isteyen ve af talebi kabul edilen Lütfi Elvan 'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati atandı. Atamanın Anayasanın 104 ve 106'ncı maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

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