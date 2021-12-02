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Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Nureddin Nebati atandı (2)- Yeniden - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Nureddin Nebati atandı (2)- Yeniden

02.12.2021 01:18
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Nureddin Nebati atandı (2)- Yeniden

RESMİ Gazete'de yayımlanan atama kararıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Nureddin Nebati atandı.

RESMİ Gazete'de yayımlanan atama kararıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Nureddin Nebati atandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre; görevden affını isteyen ve af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati atandı. Atamanın Anayasanın 104 ve 106'ncı maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

NUREDDİN NEBATİ KİMDİR?Bakan Nebati, 1 Ocak 1964'te Şanlıurfa Viranşehir'de doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olan Nebati, yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Uluslararası İlişkiler alanında yaptı. Nureddin Nebati, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Doktora unvanını aldı.Bakan Nebati, AK Parti 4'üncü Olağan Kongresi'nde MKYK Üyesi seçildi. MYK Üyesi olarak da 2014-2015 yılları arasında AK Parti Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Bakan Nebati, 24'üncü dönem İstanbul, 25'inci dönem Şanlıurfa Milletvekili olarak TBMM'de görev yaptı.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Nureddin Nebati atandı (2)- Yeniden - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Nureddin Nebati atandı (2)- Yeniden - Son Dakika
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