Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 1MilyonYazılımcı projesini bugün hayata geçirdik paylaşımı - Son Dakika

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 1MilyonYazılımcı projesini bugün hayata geçirdik paylaşımı
6 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 1MilyonYazılımcı projesini bugün hayata geçirdik paylaşımı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 1MilyonYazılımcı projesini bugün hayata geçirdik paylaşımı
Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 01:28 Kaynak: DHA
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