Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 1MilyonYazılımcı projesini bugün hayata geçirdik paylaşımı - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanlığı 'ndan 1MilyonYazılımcı projesini bugün hayata geçirdik paylaşımı

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Gürültü ihbarı alan polis, korona günlerinde online düzenlenen kına gecesi ile karşılaştı

Bekçiler kendilerine mahalle polisi, mahalle muhafızı, koruma polisi ya da polis yardımcısı denmesini istiyor