Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Moody's'in not kararına tepki
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Moody's'in not kararına tepki

3 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Moody's'in kararı Türkiye ekonomisinin temel göstergeleriyle bağdaşmamakta.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Moody's'in not kararına tepki , System.String[]
Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Moody's'in kararı Türkiye ekonomisinin temel göstergeleriyle bağdaşmamakta. Kuruluşun analizlerinin nesnelliği ve tarafsızlığı soru işareti yaratmakta" açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:33 
maliye bakanlığı, Ekonomi
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