Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Moody's'in not kararına tepki
3 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Moody's'in kararı Türkiye ekonomisinin temel göstergeleriyle bağdaşmamakta.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:33
Hazine ve Maliye Bakanlığı
, "Moody's'in kararı Türkiye
ekonomisinin temel göstergeleriyle bağdaşmamakta. Kuruluşun analizlerinin nesnelliği ve tarafsızlığı soru işareti yaratmakta" açıklamasında bulundu.
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