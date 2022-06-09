Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ekonomide atılacak adımlardan ilkini açıklamasıyla dolar yükseldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin saat 19.00 sularında başta enflasyon ve döviz olmak üzere bu akşamdan itibaren ekonomide yeni adımlar atılacağını söylemesinin ardından dolar 17.20'den 16.90 gerilemişti. Saat 22.46'da beklenen açıklamayı yapan Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomide atılacak yeni adımların ilkini paylaşmasıyla dolar yeniden 17.20 seviyelerine yükseldi.

GÜNCEL FİYATLAR

Dolar sat 23.50 itibarıyla 17.18'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 18.45'ten, gram altın ise 1.020 liradan alıcı buluyor.

EKONOMİDE ATILAN İLK ADIM

Bakanlığın açıklamasına göre, ekonomi yönetiminin atacağı ilk adım şöyle olacak: Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi (GES) çıkarılacak ve talep toplama işlemleri 15 Haziran 2022'den itibaren başlayacak.