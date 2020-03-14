Hazine ve Maliye Bakanlığı, sanayi üretiminde ivmelenmenin devam ettiğini açıkladı - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, sanayi üretiminde ivmelenmenin devam ettiğini açıkladı

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sanayi üretiminde ivmelenmenin devam ettiğini açıkladı Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Sanayi üretim endeksi Ocak ayında yıllık yüzde 7,9 artış gösterdi" ifadelerini paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sanayi üretiminde ivmelenmenin devam ettiğini açıkladı

ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Sanayi üretim endeksi Ocak ayında yıllık yüzde 7,9 artış gösterdi" ifadelerini paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, resmi Twitter hesabı üzerinden bir video yayınlayarak, sanayi üretiminde ivmelenmenin sürdüğünü açıkladı. Sanayi üretimi yıllık değişim tablosunun da grafiklerle yansıtıldığı videoda, 2019 Eylül ayında başlayan ivmelenmenin devam ettiği açıklandı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklama ise şu şekilde:

"Sanayimizde çarkların daha güçlü çalışmasını sağlamak için uygulamaya koyduğumuz politikalar olumlu sonuçlar vermeye devam ediyor. Sanayi üretim endeksi bu çabaların bir sonucu olarak ocak ayında yıllık %7,9 artış gösterdi. Artış tüm alt sektörlere yansıdı."

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sanayi üretiminde ivmelenmenin devam ettiğini açıkladı

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 02:04 Kaynak: İHA
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