Hazine ve Maliye Bakanlığı: Tahvile gelen toplam talep miktarı, Nisan 2015'ten bu yana...
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Hazine ve Maliye Bakanlığı: Tahvile gelen toplam talep miktarı, Nisan 2015'ten bu yana gerçekleştirilen ihraçlar içerisinde en yüksek miktar olmuştur.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 06:30 Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Tahvile gelen toplam talep miktarı, Nisan 2015'ten bu yana gerçekleştirilen ihraçlar içerisinde en yüksek miktar olmuştur.
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