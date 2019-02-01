Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Türkiye Ekonomisi Hiçbir Dış Yardım ya da Desteğe İhtiyaç Duymadan...
1 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Türkiye ekonomisi hiçbir dış yardım ya da desteğe ihtiyaç duymadan yaşadığı spekülatif süreci atlatmıştır.
Hazine ve Maliye Bakanlığı
: "Türkiye
ekonomisi hiçbir dış yardım ya da desteğe ihtiyaç duymadan yaşadığı spekülatif süreci atlatmıştır."
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:14 Kaynak: AA
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