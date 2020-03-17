Hazine ve Maliye Bakanlığı, yıllık gelir vergisi beyanname verilme ve ödeme süresini uzattı - Son Dakika

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yıllık gelir vergisi beyanname verilme ve ödeme süresini uzattı
14 dakika önce
Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 30 Nisan 2020 gün sonuna kadar uzatılmıştır" açıklamasını yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:15 Kaynak: İHA
Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 30 Nisan 2020 gün sonuna kadar uzatılmıştır" açıklamasını yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini erteledi. Yeni tip Korona Virüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'de de görülmesi üzerine alınan önlemler kapsamında vatandaşı da mağdur etmek istemeyen Hazine ve Maliye Bakanlığı, "31 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 30 Nisan 2020 gün sonuna kadar uzatılmıştır" açıklamasında bulundu.
(İHA)
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