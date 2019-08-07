Hazine ve Maliye Bakanlığına yeni görevler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yeni yetki

MSB: "Pençe Harekatında 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi"

12 İsraillinin tecavüz ettiği İngiliz turist, polisin kendisini tehdit ettiğini söyledi