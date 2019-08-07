Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanlığına yeni görevler verildi
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Hazine ve Maliye Bakanlığına yeni görevler verildi

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanlığına, yurt içindeki ya da yurt dışındaki şirketlere iştirak etmesini sağlama, finansal piyasalara ilişkin yurt içi ve yurt dışı gelişmeleri izleme, finansal sektörü geliştirici ve finansal istikrarı güçlendirici çalışmalar yapma görevleri verildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığına yeni görevler verildi, System.String[]
Hazine ve Maliye Bakanlığına, yurt içindeki ya da yurt dışındaki şirketlere iştirak etmesini sağlama, finansal piyasalara ilişkin yurt içi ve yurt dışı gelişmeleri izleme, finansal sektörü geliştirici ve finansal istikrarı güçlendirici çalışmalar yapma görevleri verildi.
Maliye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:39 
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