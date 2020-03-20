Hazine ve Maliye Bakanlığından altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası duyurusu Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığından altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası duyurusu Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığından altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası duyurusu Açıklaması

7 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2018 Nisan'da 4 ayrı etap halinde talep toplanarak ihraç edilen altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikalarının vadesinin 1-22 Nisan tarihlerinde dolacağını, anapara bedellerinin vade tarihinde yatırımcıların vadesiz altın mevduat hesaplarına hesaben gram...

Hazine ve Maliye Bakanlığından altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası duyurusu Açıklaması, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2018 Nisan'da 4 ayrı etap halinde talep toplanarak ihraç edilen altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikalarının vadesinin 1-22 Nisan tarihlerinde dolacağını, anapara bedellerinin vade tarihinde yatırımcıların vadesiz altın mevduat hesaplarına hesaben gram altın olarak aktarılacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla 2017 yılından itibaren Bakanlık tarafından bireysel yatırımcılara yönelik altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikalarının çeşitli etaplar halinde ihraç edildiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda, 2018 yılı nisan ayında 4 ayrı etap halinde talep toplanarak ihraç edilen altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikalarının vadesinin 1-22 Nisan tarihlerinde dolacağı ifade edilen açıklamada, "Yatırımcı kılavuzunda belirtildiği üzere, anapara bedelleri vade tarihinde yatırımcıların vadesiz altın mevduat hesaplarına hesaben gram altın olarak aktarılacaktır." bilgisi paylaşıldı.

Yatırımcı tarafından talep edilmesi durumunda, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikalarının anapara bedeli 995/1000 saflıkta 1 kilogramlık külçe altın olarak veya Darphane tarafından basılan çeyreklik Cumhuriyet ziynet altını olarak vade tarihinden (itfa tarihinden) sonra Ziraat Bankasından fiziken geri alınabileceği kaydedilen açıklamada, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının anapara bedelini bu şekilde almak istemeyen yatırımcıların ayrıca Ziraat Bankasına başvurmasına gerek bulunmadığı, söz konusu yatırımcılara, anapara bedellerinin vadesiz altın mevduat hesaplarına hesaben gram altın olarak ödeneceği ifade edildi.

Açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik alınan tedbirler uyarınca, Ziraat Bankasınca yatırımcılara gönderilecek SMS/elektronik posta ile yatırımcı taleplerinin banka şubelerine gitmeden telefon ya da elektronik posta aracılığıyla alınacağına ilişkin bilgi verileceği duyuruldu.

Bu kapsamda, fiziki teslimatın süresi, teslimat yapılacak şubeler, teslimatın şekli, belirtilecek tarih aralığında fiziki altının teslim alınmaması halinde yatırımcılardan tahsil edilecek komisyon ile ilgili gerekli bilgilendirmenin Ziraat Bankası tarafından ayrıca yapılacağı bildirildi.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 05:42 Kaynak: AA

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