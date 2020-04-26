Hazine ve Maliye Bakanlığından 'Birlikte başaracağız' paylaşımlı - Son Dakika

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı, "Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları için gerekli destekleri sağlamaya devam ediyoruz. Bu süreci en kısa sürede atlatacak, değerli büyüklerimizin engin tecrübeleri ile daha güzel yarınlara hep beraber ulaşacağız" açıklamasını yaptı.Bakanlığın Twitter hesabından, bir tiyatro çalışanının görüntülerin olduğu videolu paylaşımda, "Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları için gerekli destekleri sağlamaya devam ediyoruz. Bu süreci en kısa sürede atlatacak, değerli büyüklerimizin engin tecrübeleri ile daha güzel yarınlara hep beraber ulaşacağız. #BirlikteBaşaracağız" ifadelerine yer verildi.