Hazine ve Maliye Bakanlığından 'Birlikte başaracağız' paylaşımı - Son Dakika

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Hazine ve Maliye Bakanlığından 'Birlikte başaracağız' paylaşımı
6 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanlığından 'Birlikte başaracağız' paylaşımı Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları için gerekli destekleri sağlamaya devam ediyoruz" paylaşımında bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanlığından 'Birlikte başaracağız' paylaşımı
ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları için gerekli destekleri sağlamaya devam ediyoruz" paylaşımında bulundu.
Hazine ve Maliye sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları için gerekli destekleri sağlamaya devam ediyoruz. Bu süreci en kısa sürede atlatacak, değerli büyüklerimizin engin tecrübeleri ile daha güzel yarınlara hep beraber ulaşacağız" ifadelerine yer verdi.
Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 11:53 Kaynak: İHA
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