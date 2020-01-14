Hazine ve Maliye Bakanlığından İmamoğlu'nun iddialarına yanıt - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığından İmamoğlu'nun iddialarına yanıt - Son Dakika Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığından İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, I·stanbul Bu¨yu¨ks¸ehir Belediye (İBB) Bas¸kanı Ekrem I·mamogˆlu'nun metro hatlayla ilgili kredi talebinin reddedildiği iddiasına yönelik, "Bu yıl ocak ayında, I·stanbul Bu¨yu¨ks¸ehir Belediyesinin, Bakanlıgˆımıza sunulmus¸ ya da Bakanlıgˆımız tarafından...

Hazine ve Maliye Bakanlığından İmamoğlu'nun iddialarına yanıt, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, I·stanbul Bu¨yu¨ks¸ehir Belediye (İBB) Bas¸kanı Ekrem I·mamogˆlu'nun metro hatlayla ilgili kredi talebinin reddedildiği iddiasına yönelik, "Bu yıl ocak ayında, I·stanbul Bu¨yu¨ks¸ehir Belediyesinin, Bakanlıgˆımıza sunulmus¸ ya da Bakanlıgˆımız tarafından reddedilmis¸ herhangi bir kredi onay talebi olmamıs¸tır." açıklamasında bulunuldu.

Bakanlıktan, İBB Bas¸kanı Ekrem I·mamogˆlu'nun Bakanlığın, kredi talebini reddettiğine yönelik konuşmalarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, İmamoğlu'nun bugün yaptığı konuşmasında, "2020'de, o¨zellikle kredi imkanı sagˆladıgˆımız bazı metro hatlarıyla ilgili de talep ac¸mıs¸tık. Bizim krediyi harekete gec¸irebilmemiz ic¸in Hazine onayı gerekiyor. 3 hatla ilgili bizim bu talebimiz reddedildi ocak ayının ilk haftası." ifadelerinin kullandığı kaydedildi.

Söz konusu dönemde konuyla ilgili bir talebin olmadığının belirtildiği açıklamada, "Bu yıl ocak ayında, I·stanbul Bu¨yu¨ks¸ehir Belediyesi'nin, Bakanlıgˆımıza sunulmus¸ ya da Bakanlıgˆımız tarafından reddedilmis¸ herhangi bir kredi onay talebi olmamıs¸tır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, I·stanbul Bu¨yu¨ks¸ehir Belediyesi tarafından, Hazine ve Maliye Bakanlıgˆından talep edilen Hazine garantisiz dıs¸ borc¸lanma izinlerin verildiğine ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"İzinler, U¨sku¨dar-Altunizade- U¨mraniye Dudullu Metro Hattı 126 Metro Aracı Temini ic¸in 29.11.2019 tarihli yazı ile Bas¸aks¸ehir-Kayas¸ehir Metro Hattı I·ns¸aat, elektromekanik I·s¸ler ve Arac¸ Alımı, Kaynarca-Pendik- Tuzla Metro Hattı I·ns¸aat, elektromekanik I·s¸ler ve Arac¸ Alımı, C¸ekmeko¨y Sultanbeyli Metro Hattı I·ns¸aat, elektromekanik I·s¸ler ve Arac¸ Alımı, U¨mraniye-Atas¸ehir-Go¨ztepe Metro Hattı I·ns¸aat, elektromekanik I·s¸ler ve Arac¸ Alımı projeleri ic¸in 30.07.2019 tarihli yazı ile Mahmutbey-Bahc¸es¸ehir- Esenyurt ve Kirazlı Halkalı Metro Hatları Projeleri ic¸in 22.10.2019 tarihli yazı ile halihazırda verilmis¸tir."

Maliye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fiyatı 3 bin 500 TL'yi aşan cep telefonlarında taksit sayısı 6 aydan 3 aya indi
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri TOKİ'den krediyle ev almak caiz mi? Diyanet'ten merak edilen soruya yanıt geldi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan İBB'nin kredi iddiasına yanıt: Bakanlığımıza sunulmuş bir kredi yok

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 04:35:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hazine ve Maliye Bakanlığından İmamoğlu'nun iddialarına yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]