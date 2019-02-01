Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanlığından 'Imf' Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığından 'Imf' Açıklaması

17 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin IMF ile yolunun dahi kesişmesinin söz konusu olamayacağının defalarca ortaya konulduğunu bildirerek, "Bu performansa rağmen IMF konusunun gündeme getirilmesinin hiçbir tutarlılığının olmadığı, amacı belli bir algı operasyonu olduğu çok açıktır"...

Hazine ve Maliye Bakanlığından 'Imf' Açıklaması, System.String[]
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin IMF ile yolunun dahi kesişmesinin söz konusu olamayacağının defalarca ortaya konulduğunu bildirerek, "Bu performansa rağmen IMF konusunun gündeme getirilmesinin hiçbir tutarlılığının olmadığı, amacı belli bir algı operasyonu olduğu çok açıktır" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye ekonomisi ile ilgili 'kriz' beklentisi boşa çıkanların içine düştükleri hali, umutsuzlukla sarıldıkları yalan ve iftiraların ulaştığı boyutu şaşkınlık ve üzüntü ile izliyoruz" denildi. Açıklama şöyle devam etti:

"Tüm borçluluk oranları, borç çevirme oranları ve mali disiplin performansı ortaya konularak, Türkiye'nin ne kredi açısından ne de teknik destek açısından IMF ile yolunun dahi kesişmesinin söz konusu olamayacağı defalarca ortaya konulmuştur. Bu performansa rağmen IMF konusunun gündeme getirilmesinin hiçbir tutarlılığının olmadığı, amacı belli bir algı operasyonu olduğu çok açıktır. Türkiye hükümeti makamlarının açıklamalarını besledikleri kin ve nefret sebebiyle dikkate almayanların iddialarının doğrudan IMF tarafından yalanlanmasına rağmen aynı tiyatroyu oynamaya devam etmelerinin tek bir nedeni vardır. Türkiye hükümetine zarar vermek için Türk ekonomisine, Türk milletine zarar vermeyi göze almış bir akıl tutulması yaşanmasıdır. Bu hastalıklı ruh hali tehlikeli bir boyuta ulaşmıştır. Türkiye ekonomisi güçlüdür. Türkiye ekonomisi hiçbir dış yardım ya da desteğe ihtiyaç duymadan yaşadığı spekülatif süreci atlatmıştır ve girdiği dengelenme sürecini başarı ile sürdürmektedir. Alınan tedbirler ve ortaya konulan stratejiler ile ekonomideki güçlenme devam edecektir." - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:59 Kaynak: İHA

Türkiye, Ekonomi
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