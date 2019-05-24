Hazine ve Maliye Bakanlığından Reuters'ın haberine tepki
6 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Bakan Berat Albayrak'ın açıkladığı İVME Finansman Paketine ilişkin haber ajansı Reuters tarafından yapılan haberlerin kasıtlı olarak karalama amacı taşıdığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 07:28
Hazine ve Maliye
Bakanlığınca, Bakan Berat Albayrak
'ın açıkladığı İVME Finansman Paketine ilişkin haber ajansı Reuters
tarafından yapılan haberlerin kasıtlı olarak karalama amacı taşıdığı bildirildi.
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