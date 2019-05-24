Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanlığından Reuters'ın haberine tepki

Hazine ve Maliye Bakanlığından Reuters'ın haberine tepki

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Bakan Berat Albayrak'ın açıkladığı İVME Finansman Paketine ilişkin haber ajansı Reuters tarafından yapılan haberlerin kasıtlı olarak karalama amacı taşıdığı bildirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından Reuters'ın haberine tepki, System.String[]
Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Bakan Berat Albayrak'ın açıkladığı İVME Finansman Paketine ilişkin haber ajansı Reuters tarafından yapılan haberlerin kasıtlı olarak karalama amacı taşıdığı bildirildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 07:28 
Berat Albayrak, Reuters, Maliye, Ekonomi
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