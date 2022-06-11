Hazine ve Maliye Başmüfettişliklerine 17 Bakanlık Müfettişi, 540 Vergi Müfettişi Atandı - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Başmüfettişliklerine 17 Bakanlık Müfettişi, 540 Vergi Müfettişi Atandı

11.06.2022 12:18
Hazine ve Maliye Başmüfettişliklerine 17 Bakanlık Müfettişi, 540 Vergi Müfettişi Atandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda hazine ve maliye başmüfettişliklerine 17 bakanlık müfettişi, açıkta bulunan vergi başmüfettişliklerine de 540 vergi müfettişi atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda hazine ve maliye başmüfettişliklerine 17 bakanlık müfettişi, açıkta bulunan vergi başmüfettişliklerine de 540 vergi müfettişi atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda müfettiş atamasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı. Buna göre, bakanlıkta açıkta bulunan hazine ve maliye başmüfettişliklerine 17 bakanlık müfettişi atandı. Bakanlıkta açıkta bulunan vergi başmüfettişliklerine de 540 vergi müfettişi ataması yapıldı.

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Kaynak: ANKA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hazine ve Maliye Başmüfettişliklerine 17 Bakanlık Müfettişi, 540 Vergi Müfettişi Atandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Başmüfettişliklerine 17 Bakanlık Müfettişi, 540 Vergi Müfettişi Atandı - Son Dakika
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