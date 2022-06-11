Hazine ve Maliye Başmüfettişliklerine 17 Bakanlık Müfettişi, 540 Vergi Müfettişi Atandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda hazine ve maliye başmüfettişliklerine 17 bakanlık müfettişi, açıkta bulunan vergi başmüfettişliklerine de 540 vergi müfettişi atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda müfettiş atamasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı. Buna göre, bakanlıkta açıkta bulunan hazine ve maliye başmüfettişliklerine 17 bakanlık müfettişi atandı. Bakanlıkta açıkta bulunan vergi başmüfettişliklerine de 540 vergi müfettişi ataması yapıldı.