Hazine yaklaşık 2 milyar lira borçlandı - Son Dakika
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Hazine yaklaşık 2 milyar lira borçlandı

11 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği bono ihalesinde piyasaya 1 milyar 998,8 milyon lira borçlandı.

Hazine yaklaşık 2 milyar lira borçlandı, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği bono ihalesinde piyasaya 1 milyar 998,8 milyon lira borçlandı.

İhalede, 3 ay (91 gün) vadeli kuponsuz hazine bonosunun ilk ihracı yapılırken, basit faiz 9,26, bileşik faiz yüzde 9,59 oldu.

Nominal teklifin 3 milyar 858,7 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 408 milyon lira, net satış 398,8 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 100 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 711,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.

Böylece Bakanlık, piyasaya 1 milyar 998,8 milyon lira borçlandı.

Bono, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:58 Kaynak: AA
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