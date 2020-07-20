Hazine yaklaşık 2 milyar lira borçlandı - Son Dakika

Hazine yaklaşık 2 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 1 milyar 992,2 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 1 milyar 992,2 milyon lira borçlanmaya gitti.

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Bakanlık, 3 yıl (910 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,1 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilini yeniden ihraç etti.

İhalede basit faiz yüzde 10,49, bileşik faiz yüzde 10,76 oldu.

Nominal teklifin 2 milyar 593 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 957 milyon lira ve net satış 992,2 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından teklif gelmeyen ihalede, piyasa yapıcılardan 2 milyar 386 milyon lira teklif alındı ve bu kesime 1 milyar liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, piyasaya toplam 1 milyar 992,2 milyon lira borçlandı.

Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 16:27 Kaynak: AA

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