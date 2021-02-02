Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın avro cinsi devlet tahvili ile avro cinsi kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek.
Bakanlığın iç borçlanma stratejisi takvimine göre, yarın ilk ihalede, 3 yıl (1092 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli avro cinsi devlet tahvilinin doğrudan satış yöntemiyle ihracı yapılacak.
İkinci ihalede, 3 yıl (1092 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli avro cinsi kira sertifikasının doğrudan satışı olacak.
Kaynak: AA
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