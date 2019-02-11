Son Dakika Haberleri: Hazine Yarın 2 İhale Düzenleyecek

Hazine Yarın 2 İhale Düzenleyecek

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanlığınca yarın 2 ihale gerçekleştirilecek.

Hazine Yarın 2 İhale Düzenleyecek, System.String[]
Hazine ve Maliye Bakanlığınca yarın 2 ihale gerçekleştirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yarınki ilk ihaleyle 11 ay (336 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

İkinci ihalede ise 2 yıl (728 gün) vadeli kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:02 Kaynak: AA

Maliye, Ekonomi
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