Hazine Yarın 2 İhale Düzenleyecek
1 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanlığınca yarın 2 ihale gerçekleştirilecek.
Hazine ve Maliye
Bakanlığınca yarın 2 ihale gerçekleştirilecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yarınki ilk ihaleyle 11 ay (336 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
İkinci ihalede ise 2 yıl (728 gün) vadeli kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:02 Kaynak: AA
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