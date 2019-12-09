Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek
6 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanlığınca, yarın 2 ihale gerçekleştirilecek.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:26 Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanlığınca, yarın 2 ihale gerçekleştirilecek.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ilk ihalede, 6 ay (182 gün) vadeli hazine bonosu, ikinci ihalede ise 7 yıl (2520 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
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