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Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, yarın 2 ihale gerçekleştirilecek.

Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, yarın 2 ihale gerçekleştirilecek.


Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ilk ihalede, 6 ay (182 gün) vadeli hazine bonosu, ikinci ihalede ise 7 yıl (2520 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Maliye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:26 Kaynak: AA
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