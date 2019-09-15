Hazine yarın 4 ihale düzenleyecek
45 dakika önce
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yarın 2 tahvil ihalesi yapılacak.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 05:00 Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yarın 2 tahvil ihalesi yapılacak.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ilk ihalede 2 yıl (581 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 10,45 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.
İkinci ihalede ise 5 yıl (1722 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 2,05 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
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