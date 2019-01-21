Son Dakika Haberleri: Hazine Yarın İhale Düzenleyecek

Hazine Yarın İhale Düzenleyecek

44 dakika önce

Hazine yarın tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

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Hazine yarın tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yarın 2 yıl (567 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:05 Kaynak: AA

Maliye, Ekonomi
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