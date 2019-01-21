Hazine Yarın İhale Düzenleyecek
44 dakika önce
Hazine yarın tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
Hazine yarın tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
Hazine ve Maliye
Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yarın 2 yıl (567 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:05 Kaynak: AA
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