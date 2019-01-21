Son Dakika Haberleri: Hazine yarın ihale düzenleyecek

Hazine yarın ihale düzenleyecek

38 dakika önce

Hazine yarın 2 yıl vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilini yeniden ihraç edecek.

Hazine yarın ihale düzenleyecek, System.String[]
Hazine yarın 2 yıl vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilini yeniden ihraç edecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:10 

Ekonomi
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