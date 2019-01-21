Hazine yarın ihale düzenleyecek
38 dakika önce
Hazine yarın 2 yıl vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilini yeniden ihraç edecek.
Hazine yarın 2 yıl vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilini yeniden ihraç edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:10
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