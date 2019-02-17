Son Dakika Haberleri: Hazine Yarın İhale Düzenleyecek

Hazine Yarın İhale Düzenleyecek

31 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanlığınca yarın tahvil ihalesi gerçekleştirilecek.

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Hazine ve Maliye Bakanlığınca yarın tahvil ihalesi gerçekleştirilecek.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ihalede 6 yıl (2359 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 02:04 Kaynak: AA

Maliye, Ekonomi
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