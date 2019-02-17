Hazine Yarın İhale Düzenleyecek
31 dakika önce
Hazine ve Maliye Bakanlığınca yarın tahvil ihalesi gerçekleştirilecek.
Hazine ve Maliye
Bakanlığınca yarın tahvil ihalesi gerçekleştirilecek.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ihalede 6 yıl (2359 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 02:04 Kaynak: AA
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