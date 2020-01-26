Hazine yarın ihale düzenleyecek - Son Dakika
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Hazine yarın ihale düzenleyecek

6 saat önce

Hazine yarın tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

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Hazine yarın tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2 yıl (630 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,9 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yarın yeniden ihraç edilecek.

Maliye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 04:26 Kaynak: AA
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