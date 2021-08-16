Hazine yarın iki ihale, bir doğrudan satış gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 ihale, bir doğrudan satış yapacak.

Bakanlığın duyurusuna göre, ihalelerde 9 yıl (3374 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili ile 10 yıl (3570 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Ayrıca 2 yıl (728 gün) vadeli 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.