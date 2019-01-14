Son Dakika Haberleri: Hazine Yarın İki İhale Düzenleyecek

Hazine Yarın İki İhale Düzenleyecek

51 dakika önce

Hazine yarın iki tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

Hazine Yarın İki İhale Düzenleyecek, System.String[]
Hazine yarın iki tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yarın iki ihale düzenlenecek.

İlk ihaleyle 12 ay (364 gün) vadeli kuponsuz devlet tahvilinin, diğer ihaleyle de 5 yıl (1280 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:17 Kaynak: AA

Maliye, Ekonomi
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