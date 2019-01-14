Hazine Yarın İki İhale Düzenleyecek
51 dakika önce
Hazine yarın iki tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
Hazine yarın iki tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
Hazine ve Maliye
Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yarın iki ihale düzenlenecek.
İlk ihaleyle 12 ay (364 gün) vadeli kuponsuz devlet tahvilinin, diğer ihaleyle de 5 yıl (1280 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:17 Kaynak: AA
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