Hazine yarın iki ihale düzenleyecek
14 dakika önce
Hazine ve Maliye Bakanlığınca, yarın iki tahvil ihalesi gerçekleştirilecek.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 02:26 Kaynak: AA
Hazine ve Maliye
Bakanlığınca, yarın iki tahvil ihalesi gerçekleştirilecek.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yarın düzenlenecek ilk ihalede 13 ay (392 gün) vadeli kuponsuz devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
Diğer ihalede ise 6 yıl (2177 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.
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