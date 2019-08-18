Son Dakika Haberleri: Hazine yarın iki ihale düzenleyecek
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Hazine yarın iki ihale düzenleyecek

14 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, yarın iki tahvil ihalesi gerçekleştirilecek.

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Hazine ve Maliye Bakanlığınca, yarın iki tahvil ihalesi gerçekleştirilecek.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yarın düzenlenecek ilk ihalede 13 ay (392 gün) vadeli kuponsuz devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
Diğer ihalede ise 6 yıl (2177 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.
Maliye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 02:26 Kaynak: AA
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