Hazine yarın iki ihale düzenleyecek
6 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanlığı yarın iki tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı yarın iki tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ilk ihalede 14 ay (427 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
İkinci ihalede ise 8 yıl (3003 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,65 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 02:32 Kaynak: AA
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