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Hazine yarın tahvil ihalesi ile kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek
6 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanlığı yarın tahvil ihalesi ile kira sertifikası ihracı yapacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı yarın tahvil ihalesi ile kira sertifikası ihracı yapacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yarın 3 yıl (1169 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.
Ayrıca, 5 yıl (1820 gün) vadeli TÜFE'ye endeksli kira sertifikasının doğrudan satışı olacak.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 03:18 Kaynak: AA
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