Hazine Yeni Haftada 2 İhale Düzenleyecek
57 dakika önce
Hazine ve Maliye Bakanlığınca 12 Şubat Salı günü 2 ihale gerçekleştirilecek.
Hazine ve Maliye
Bakanlığınca 12 Şubat Salı günü 2 ihale gerçekleştirilecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ilk ihaleyle 11 ay (336 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
İkinci ihalede ise 2 yıl (728 gün) vadeli, kira sertifikasının doğrudan satışına imza atılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 10:04 Kaynak: AA
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