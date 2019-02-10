Son Dakika Haberleri: Hazine Yeni Haftada 2 İhale Düzenleyecek

Hazine Yeni Haftada 2 İhale Düzenleyecek

57 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanlığınca 12 Şubat Salı günü 2 ihale gerçekleştirilecek.

Hazine Yeni Haftada 2 İhale Düzenleyecek, System.String[]
Hazine ve Maliye Bakanlığınca 12 Şubat Salı günü 2 ihale gerçekleştirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ilk ihaleyle 11 ay (336 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

İkinci ihalede ise 2 yıl (728 gün) vadeli, kira sertifikasının doğrudan satışına imza atılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 10:04 Kaynak: AA

Maliye, Ekonomi
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