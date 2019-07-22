Son Dakika Haberleri: Hazine: Yerel yönetimlerden alacaklar 11.7 milyar lira
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Hazine: Yerel yönetimlerden alacaklar 11.7 milyar lira

17 dakika önce

Yerel yönetimlerin Hazine'ye borcu 11.7 milyar lira düzeyinde bulunuyor.

Hazine: Yerel yönetimlerden alacaklar 11.7 milyar lira, System.String[]
Yerel yönetimlerin Hazine'ye borcu 11.7 milyar lira düzeyinde bulunuyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hazine'nin alacak stoku 30 Haziran itibarıyla, 18.6 milyar lira düzeyindeydi ve alacak stoku içinde en yüksek pay 11.7 milyar lira ile yerel yönetimlerin oldu. Bu dönemde Hazine alacak stokundan toplam 654.2 milyon lira tahsilat gerçekleştirildi.


Maliye Bakanlığı, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:48 Kaynak: DHA
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