Hazine: Yerel yönetimlerden alacaklar 11.7 milyar lira
17 dakika önce
Yerel yönetimlerin Hazine'ye borcu 11.7 milyar lira düzeyinde bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:48 Kaynak: DHA
Yerel yönetimlerin Hazine'ye borcu 11.7 milyar lira düzeyinde bulunuyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı
'ndan yapılan açıklamaya göre, Hazine'nin alacak stoku 30 Haziran itibarıyla, 18.6 milyar lira düzeyindeydi ve alacak stoku içinde en yüksek pay 11.7 milyar lira ile yerel yönetimlerin oldu. Bu dönemde Hazine alacak stokundan toplam 654.2 milyon lira tahsilat gerçekleştirildi.
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