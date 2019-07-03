Son Dakika Haberleri: Hazineden 2,25 milyar dolarlık tahvil ihracı
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Hazineden 2,25 milyar dolarlık tahvil ihracı

1 saat önce

Hazine, dolar cinsinden Ağustos 2024 vadeli tahvil ihracı kapsamında 2,25 milyar dolarlık ihraç gerçekleştirildiğini açıkladı.

Hazineden 2,25 milyar dolarlık tahvil ihracı, System.String[]
Hazine, dolar cinsinden Ağustos 2024 vadeli tahvil ihracı kapsamında 2,25 milyar dolarlık ihraç gerçekleştirildiğini açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:22 
Ekonomi
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