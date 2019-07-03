Hazineden 2,25 milyar dolarlık tahvil ihracı
1 saat önce
Hazine, dolar cinsinden Ağustos 2024 vadeli tahvil ihracı kapsamında 2,25 milyar dolarlık ihraç gerçekleştirildiğini açıkladı.
Hazine, dolar cinsinden Ağustos 2024 vadeli tahvil ihracı kapsamında 2,25 milyar dolarlık ihraç gerçekleştirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:22
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