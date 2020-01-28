Hazineden 2,9 milyar liralık kira sertifikası ihracı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Hazineden 2,9 milyar liralık kira sertifikası ihracı - Son Dakika Ekonomi

Hazineden 2,9 milyar liralık kira sertifikası ihracı

7 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2 milyar 925 milyon 980 bin liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Hazineden 2,9 milyar liralık kira sertifikası ihracı, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2 milyar 925 milyon 980 bin liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Bakanlıktan yapılan duyuruya göre, bugün 2 milyar 925 milyon 980 bin lira tutarında, 29 Ocak 2020 valörlü ve 26 Ocak 2022 itfa tarihli kira sertifikası ihracı yapıldı.

Duyuruda, kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara satış tutarları bilgisinin Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletileceği belirtildi.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:34 Kaynak: AA
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