Son Dakika › Ekonomi › Hazineden 2,9 milyar liralık kira sertifikası ihracı - Son Dakika Ekonomi
Hazineden 2,9 milyar liralık kira sertifikası ihracı
7 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2 milyar 925 milyon 980 bin liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:34 Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2 milyar 925 milyon 980 bin liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.
Bakanlıktan yapılan duyuruya göre, bugün 2 milyar 925 milyon 980 bin lira tutarında, 29 Ocak 2020 valörlü ve 26 Ocak 2022 itfa tarihli kira sertifikası ihracı yapıldı.
Duyuruda, kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara satış tutarları bilgisinin Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletileceği belirtildi.
Son Dakika Kobe Bryant'ın eşiyle yaptığı anlaşma, ölümünden 2 gün sonra ortaya çıktı Elazığ'da yıkılan 378 binayla ilgili soruşturma başlatıldı Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Suriye rejimi güvenliğimizi tehlikeye atarsa, en sert şekilde karşılık verilecek Volkswagen, Türkiye yatırımını yılın ilk yarısında tamamlayacak