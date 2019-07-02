Hazineden 3 finans kuruluşuna tahvil ihracı yetkisi
21 dakika önce
Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden 2024 vadeli bir tahvil ihracı için 3 finans kuruluşuna yetki verdi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:07 Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanlığı
, dolar cinsinden 2024 vadeli bir tahvil ihracı için 3 finans kuruluşuna yetki verdi.
Bakanlıktan yapılan duyuruda, söz konusu tahvil ihracı için 2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde BNP Paribas
, Citigroup
ve HSBC'ye yetki verildiği belirtildi.
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