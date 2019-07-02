Son Dakika Haberleri: Hazineden 3 finans kuruluşuna tahvil ihracı yetkisi
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Hazineden 3 finans kuruluşuna tahvil ihracı yetkisi

14 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden 2024 vadeli bir tahvil ihracı için 3 finans kuruluşuna yetki verdi.

Hazineden 3 finans kuruluşuna tahvil ihracı yetkisi, System.String[]
Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden 2024 vadeli bir tahvil ihracı için 3 finans kuruluşuna yetki verdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:13 
Maliye Bakanlığı, Ekonomi
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