Hazineden 3 finans kuruluşuna tahvil ihracı yetkisi
14 dakika önce
Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden 2024 vadeli bir tahvil ihracı için 3 finans kuruluşuna yetki verdi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:13
Hazine ve Maliye Bakanlığı
, dolar cinsinden 2024 vadeli bir tahvil ihracı için 3 finans kuruluşuna yetki verdi.
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