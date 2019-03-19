Hazineden 3 Kuruluşa Tahvil Artırımı Yetkisi
1 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanlığınca dolar cinsinden Nisan 2029 vadeli tahvilin artırımı için 3 kuruluşa yetki verildi.
Hazine ve Maliye
Bakanlığınca dolar cinsinden Nisan 2029 vadeli tahvilin artırımı için 3 kuruluşa yetki verildi.
Bakanlıktan yapılan duyuruda, 2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden Nisan 2029 vadeli tahvilin artırımı için Goldman Sachs
, J.P.Morgan ve Standard Chartered
'a yetki verildiği ifade edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:06 Kaynak: AA
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