Hazineden 4 milyar dolarlık tahvil ihracı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Hazineden 4 milyar dolarlık tahvil ihracı - Son Dakika Ekonomi

Hazineden 4 milyar dolarlık tahvil ihracı

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanlığının dolar cinsinden 5 ve 10 yıl vadeli "çift dilim" tahvilinde ihraç miktarı 4 milyar dolar oldu, tahvile ihraç tutarının 3 katına yakın talep geldi.

Hazineden 4 milyar dolarlık tahvil ihracı, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanlığının dolar cinsinden 5 ve 10 yıl vadeli "çift dilim" tahvilinde ihraç miktarı 4 milyar dolar oldu, tahvile ihraç tutarının 3 katına yakın talep geldi.

Bakanlıktan yapılan duyuruda, 2020 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 5 ve 10 yıl vadeli "çift dilim" tahvil ihracı için dün Citi, Deutsche Bank, Societe Generale ve JP Morgan'a yetki verildiği anımsatıldı.

İhracın aynı gün sonuçlandığı ve ihraç miktarının 4 milyar dolar olarak gerçekleştiğinin aktarıldığı açıklamada, "İhraç tutarı 13 Şubat'ta hesaplarımıza girecektir. Söz konusu ihraç ülkemizin 2007 yılından bu yana uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiği ilk çift dilim ihraç olmuştur. İşlem Cumhuriyet tarihinde bir kerede gerçekleştirilen en yüksek tutarlı işlem olma özelliğine sahip olup, ikincil piyasa getiri eğrimizin altında fiyatlanmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, toplamda 200'den fazla yatırımcının ihraç tutarının 3 katına yakın talep gösterdiği bildirilirken, şunlar kaydedildi:

"Tahvillerin yüzde 51'i İngiltere'ye, yüzde 18'i ABD'ye, yüzde 14'ü diğer Avrupa ülkelerine, yüzde 10'u Türkiye'ye ve yüzde 7'si de diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı. Mart 2025 vadeli tahvilin getiri oranı yüzde 4,45, kupon oranı yüzde 4,25 olarak, Mart 2030 vadeli tahvilin ise getiri oranı yüzde 5,45, kupon oranı yüzde 5,25 olarak gerçekleşti."

Dolar tahvillerinin ihraç tutarlarının tamamının avro cinsi yükümlülüğe dönüştürüldüğüne işaret edilen açıklamada, "Gerçekleştirilen takas işlemi sonucu 4 milyar dolar tutarındaki yükümlülüğümüzün avro cinsinden ortalama kupon oranı yüzde 2,7 olmuştur. Bu tahvil ihracıyla birlikte 2020 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 4 milyar dolar tutarında finansman sağlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Deutsche Bank, Maliye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:32 Kaynak: AA
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