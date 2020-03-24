Hazineden 600 milyon liralık kira sertifikası ihracı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Hazineden 600 milyon liralık kira sertifikası ihracı - Son Dakika Ekonomi

Hazineden 600 milyon liralık kira sertifikası ihracı

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 600 milyon lira tutarında kira sertifikası ihracı yaptı.

Hazineden 600 milyon liralık kira sertifikası ihracı, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 600 milyon lira tutarında kira sertifikası ihracı yaptı.

Bakanlığın internet sitesinde, Türk lirası cinsi kira sertifikası ihracının sonucuna ilişkin duyuru yayımlandı.

Buna göre, bugün 600 milyon lira tutarında 25 Mart 2020 valörlü, 23 Mart 2022 itfa tarihli kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi. Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletilecek.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:04 Kaynak: AA

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