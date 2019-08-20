Hazineden 846,5 milyon liralık kira sertifikası ihracı
1 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 846 milyon 500 bin liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 05:06 Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanlığı
tarafından 846 milyon 500 bin liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.
Bakanlıktan yapılan duyuruya göre, bugün 846 milyon 500 bin lira tutarında, 21 Ağustos 2019 valörlü ve 18 Ağustos 2021 itfa tarihli kira sertifikası ihracı yapıldı.
Duyuruda, kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara satış tutarları bilgisinin Merkez Bankası
Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletileceği belirtildi.
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